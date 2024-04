Ana Miranda e Mário de Carvalho são os dois maiores escritores vivos em língua portuguesa

Ana Miranda esteve no Porto, na Faculdade de Letras, para ser homenageada numa altura em que está a chegar às bancas, em Portugal, "Musa Praguejadora- a vida de Gregório de Matos", uma obra prima da biografia romanceada de um dos autores imortais da literatura em língua portuguesa. O livro foi publicado há cerca de uma década no Brasil, ganhou prémios e teve várias reedições. A autora encontrou na vida aventurosa do poeta Gregório de Matos inspiração que dura há mais de três décadas, e que começou com a publicação de "Boca do Inferno", um romance que foi considerado um dos cem melhores em língua portuguesa do século XX . "Musa Praguejadora" confirma a arte e o prestígio de uma escritora que ao longo dos últimos 35 anos reinventou o romance histórico, mas também a língua portuguesa em romances como "Desmundo", "O Retrato do Rei", "Semíramis", A Última Quimera, "Sem Pecado", "Amarik", "Yuxin", "O peso da luz, Einstein no Ceará" e uma outra biografia igualmente monumental sobre "Xica da Silva, A Cinderela Negra", que nos transporta para o Brasil do século XVIII.

Quase toda as narrativas da Obra literária de Ana Miranda situam-se no Brasil colonial, e, por isso, a História de Portugal e os portugueses são uma constante nos seus romances, o que faz dela a mais portuguesa de todos os escritores brasileiros mas, também para muitos admiradores da sua Obra, a melhor escritora viva em língua portuguesa, a par de Mário de Carvalho, o autor de "Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde".

Musa Praguejadora é um livro incomparável na literatura de língua portuguesa

A homenagem no Porto teve um painel de convidados que falaram da obra da escritora cearense que, recentemente, voltou ao seu lugar de nascimento, depois de ter vivido em várias cidades e estados do Brasil. Arnaldo Saraiva , Vânia Chaves, Fátima Marinho, Alexei Bueno, André Seffrin, Joaquim António Emídio e Francisco Topa foram alguns dos que elogiaram a Obra da autora, sobretudo a sua arte de romancear a vida de grandes autores como Gregório de Matos, mas também José de Alencar e Gonçalves Dias.