O escalabitano Estácio de Sá foi o fundador da cidade mais importante do mundo

O poeta, editor e ensaísta brasileiro Alexei Bueno, disse no lançamento da biografia de Estácio de Sá, na Casa do Brasil, em Santarém, que o escalabitano fundou a cidade mais importante do mundo, inigualável na sua formação rochosa e com a baía de Guanabara, que é única no mundo.