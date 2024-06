Presidente da AIP responsabiliza políticos locais por falta de coragem política para contrariarem os técnicos das autarquias

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social organizou uma sessão na tarde de quinta-feira, 20 de Junho, na Casa do Campino em Santarém, sob o mote “Que Centralidade para o Ribatejo? Principais vetores de desenvolvimento”,

José Eduardo Carvalho foi um dos oradores e levantou questões até agora ignoradas, ou menos discutidas, sobre a falta de coragem política dos autarcas para contrariam os técnicos das autarquias que, segundo ele, não têm saber divino para, quando querem, inviabilizaram projectos estruturantes para a região.

O presidente da AIP deu este exemplo quando falava do Parque do Relvão, na Carregueira, que, afirmou, foi uma obra de risco mas também de muita coragem de Sérgio Carrinho, que não esperou pelas licenças do Governo e avançou sem rede. Depois confessou que é um dos projectos que está em causa por causa da falta de investimento do Governo na região da Lezíria e do Médio Tejo nomeadamente ao nível das ligações ferroviárias apelando a que os agentes locais não baixem os braços contra a discriminação que a região sofre desde há cerca de trinta anos.