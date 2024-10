Multidão no último dia da Baja Portalegre 500

Várias dezenas de milhares de pessoas marcaram presença no último dia da edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.

O MIRANTE está a participar com uma equipa em parceria com a Prolama.

Aqui ficam algumas das melhores imagens do último dia da Baja Portalegre 500