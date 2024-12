Pedro Ribeiro acusa PSD de Santarém de ajuste de contas nas políticas de mudança de cadeiras na USL Lezíria

"Fui, sou e sempre serei um defensor de que os governos devem sempre escolher quem querem nos diversos organismos. Assim não há desculpas para não se fazer. Fui, sou e serei um defensor de que a lei deve mudar. Se fosse deputado votaria a favor dessa mudança. Tenho inclusive dito que o PS, na oposição, devia mudar a lei. Assim não seria acusado de nenhum tipo de interesse. Dito isto, e como a lei não mudou, o que se passou com a ULS Lezíria é pura e simplesmente um ajuste de contas do PSD de Santarém. O problema é que quem o vai pagar somos todos nós, utentes do SNS. Desejo à futura administração as maiores felicidades. Cá estaremos para trabalhar com todos, sendo que se os atuais foram demitidos porque se pretendia outro “perfil. Politizar os lugares tem sempre duas faces. Quando corre bem é óptimo, quando corre mal não haverá desculpas. Desta administração que agora sai conhecia algumas pessoas com quem trabalhei antes de serem nomeados/renomeados em fevereiro deste ano, outros passei a conhecer, e só tenho as melhores referências. E aqui há gente de esquerda e de direita. Outros nem sei o que são porque isso nunca foi tema de conversa. Não foi isso que impediu o anterior Ministro de os nomear. Essa é a diferença. O Mundo político é pequeno e todos sabemos o que cada um é ou foi, as ligações públicas e as mais ou menos discretas. A quem sai o meu Obrigado pelo trabalho, pela disponibilidade, pela dedicação. Em 11 meses fizeram e muito a diferença. Apesar das políticas orientadoras emanadas pelo Ministério da Saúde, esta administração conseguiu fazer muito com pouco. Com a sua liderança colocou do seu lado os profissionais, com benefícios para os utentes. Quem fala com os profissionais percebe bem isso. A quem entra, como referi, toda a colaboração e a nossa disponibilidade, pelo menos a minha, mantém-se exactamente a mesma. O que quero é um SNS de excelência. No entanto ficarei atento, a concorrência que por aí vem em breve pode revestir-se de muitas formas. E sim estas são palavras para memória futura. Espero estar enganado. Se assim for, cá estarei para dizer que não tinha razão."