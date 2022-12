Câmara dá luz verde à desagregação da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

A proposta de desagregação da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi aprovada esta quarta-feira, 14 de Dezembro, em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira depois de já ter sido aprovada por maioria em assembleia de freguesia. Vai agora seguir para votação em assembleia municipal, agendada para segunda-feira dia 19 e, caso seja novamente aprovada, seguirá para discussão final no Parlamento. O documento passou com os votos favoráveis de todas as bancadas - CDU, Chega e Coligação Nova Geração (PSD/MPT/PPM) - e os votos contra do Partido Socialista. O PS justificou o voto contra com o facto da proposta ser ilegal e mal fundamentada.

Na mesma reunião ficou também traçado o destino das uniões de freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras: ficar como estão. No que toca à desanexação de Alverca do Ribatejo e Sobralinho a proposta foi chumbada com os votos da coligação Nova Geração e do PS, este último justificando o sentido de voto com o parecer negativo da junta dando conta da falta de sustentabilidade económica do Sobralinho. Chega e CDU votaram a favor.

Já no que toca à união de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras a proposta também foi chumbada com os votos contra de todas as bancadas à excepção da CDU, com o argumento de que as Cachoeiras não têm o número mínimo de eleitores previsto na lei para poder voltar a ser uma freguesia independente.

A assembleia municipal que vai discutir as propostas e onde se saberá quais é que vão seguir para o Parlamento reúne-se a 19 de Dezembro pelas 18h00 no pavilhão multiusos de Vila Franca de Xira, numa sessão que é aberta à comunidade mas onde o público não poderá intervir sobre os temas a discussão.