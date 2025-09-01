PCP da Chamusca manifesta profundo pesar pela morte de Sérgio Carrinho

uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 01-09-2025 16:32

foto arquivo
A concelhia da Chamusca do PCP expressou o seu “profundo pesar” pela morte de Sérgio Carrinho, militante comunista que foi presidente da Câmara da Chamusca durante mais de três décadas.

A concelhia da Chamusca do PCP expressou o seu “profundo pesar” pela morte de Sérgio Carrinho, militante comunista que foi presidente da Câmara da Chamusca durante mais de três décadas. O antigo autarca iniciou as suas funções no executivo municipal como vereador em 1976 e, em 1979, foi eleito presidente da câmara.
“Dedicou a sua vida à luta pelos interesses das populações e ao desenvolvimento do concelho, sempre orientado pelos valores de Abril e pelos ideais de justiça social, liberdade e democracia. Como presidente da câmara, deixou uma marca de trabalho sério e dedicado, pautado pela proximidade às pessoas, pela defesa intransigente do bem público e pela valorização da Chamusca”, diz o PCP da Chamusca em nota de imprensa.
Os comunistas sublinham “a perda sentida não apenas pelos camaradas, mas por todos quantos reconheceram em Sérgio Carrinho um homem íntegro, generoso e comprometido com o progresso do concelho e do país”. Nas redes sociais multiplicaram-se as palavras de pesar deixadas por políticos da região de diversos quadrantes partidários.
O corpo de Sérgio Carrinho está em câmara ardente na Quinta da Comenda, no Pinheiro Grande, desde a manhã desta segunda-feira, 1 de Setembro. A cerimónia de cremação, reservada a família e amigos, terá lugar na terça-feira, 2 de Setembro, às 11h00, no crematório de Entroncamento.
Relacionados
Morreu Sérgio Carrinho: a sua vida dá um romance
Não há melhor forma de falar de Sérgio Carrinho que recordar o seu gosto pelas velharias, o prazer de conversar enquanto partilhava um cigarro e um copo meio cheio, a facilidade com que metia a mão ao bolso e enchia a mão de quem lhe pedia ajuda.
Faleceu Sérgio Carrinho, ex-presidente da câmara municipal da Chamusca
Informação divulgada há minutos pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande
