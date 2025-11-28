CDU lamenta atraso no pagamento de salários aos trabalhadores da Póvoa e Forte da Casa

CDU diz ser inaceitável o atraso no pagamento dos ordenados e garante que vai continuar a acompanhar o assunto.

A CDU da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa afirma estar solidária com os trabalhadores da junta que não receberam o salário do mês de Novembro. Em comunicado, a CDU lamenta que o atraso já ultrapasse cinco dias após o prazo legal para o pagamento das remunerações, criando instabilidade e preocupação para dezenas de trabalhadores e suas famílias. “Num contexto em que o custo de vida aumenta diariamente e em que se agravam os ataques aos direitos de quem trabalha, é inaceitável que o Executivo da Junta de Freguesia falhe no cumprimento de uma obrigação básica: assegurar o pagamento atempado dos salários a quem garante, diariamente, o funcionamento do dia-a-dia das freguesias.”

Marco Santos, eleito da CDU na união de freguesias, esteve presente no protesto dos funcionários da junta e refere que continuará a acompanhar de perto esta situação, tal como a coligação.

