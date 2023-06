Presidente da Nersant tomou conta do telefone de António Campos

Domingos Chambel traz no bolso o número de telemóvel que durante mais de 20 anos foi de António Campos, ex-director executivo da Nersant durante as presidências de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael.

O telefone de trabalho do ex-director executivo da Nersant, António Campos, continua ligado mas agora quem atende as chamadas é Domingos Chambel, presidente da direcção da associação empresarial. O MIRANTE foi contactado por dois empresários que tentaram falar com António Campos, que desabafaram a surpresa por encontrarem Domingos Chambel aparentemente a fazer trabalho de controlador das chamadas para o telefone do último homem forte das direcções de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael.

Segundo ouvimos dos dois empresários que procuraram O MIRANTE para desabafar a surpresa, Domingos Chambel não parece querer usurpar a identidade de António Campos, mas os dois casos que ouvimos contar sobre as conversas ao telefone são diferentes e deixam margem para muitas leituras. O MIRANTE perguntou a António Campos se sabia que o seu antigo telefone de trabalho estava a ser atendido ao segundo toque por Domingos Chambel e a resposta foi positiva.

António Campos adiantou que tem recebido mensagens de surpresa e de solidariedade de vários empresários que ao longo de mais de duas décadas falaram com ele pelo telefone que agora anda no bolso de Domingos Chambel. “Desde que saí da Nersant até ao dia de hoje não tenho qualquer notícia das mensagens que caíram no telefone e isso causa algum constrangimento, mas não posso fazer nada; certamente que quando o meu antigo número toca deve ser de grande interesse e importância para Domingos Chambel pois de outra forma não era o presidente da associação que atendia as chamadas mas um ex-colega de trabalho: Sou alheio a esta forma de me tratarem na Nersant depois de tantos anos ao serviço da associação, mas embora lamente não posso fazer nada”, desabafou ainda.