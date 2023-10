Choral Phydellius apresenta sinfonia de Beethoven em Torres Novas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Choral Phydellius vai apresentar a nona Sinfonia de Beethoven, juntamente com os coros Coral Sinfónico de Portugal, Spatium Vocale e a Orquestra Alma Mater, no Palácio dos Desportos em Torres Novas, a 28 de Outubro pelas 21h30.

O grupo tem vindo a dedicar-se ao repertório sinfónico para coro e orquestra. Desde 2022 apresentou o Requiem de Mozart na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o Requiem de Fauré na Basílica da Estrela, também em Lisboa, e o Messias de Handel e o Stabat Mater de Dvorak no Teatro Virgínia, em Torres Novas.