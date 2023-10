Exposição de cerâmica de José António Silva em Alhandra

Os amantes de arte e da cerâmica podem desde 1 de Outubro conhecer a nova exposição “Nas Margens do Sonho” de José António Silva, inaugurada na Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra. A mostra ficará em exibição na Galeria de Exposições Augusto Bértholo até 29 de Outubro. A entrada é gratuita.

A Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira (AAPCVFX) está entusiasmada com esta exposição, que promete revelar um lado inovador e surpreendente da cerâmica. A mostra é organizada pela AAPCVFX e é resultado de um protocolo de colaboração estabelecido com a Câmara de Vila Franca de Xira e a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.