Jornadas do Património em Ourém valorizaram o que de melhor tem o concelho para oferecer

Jornadas Europeias do Património tiveram como principal objectivo a realização de actividades que dessem a conhecer a história e valorizassem o património do concelho de Ourém.

O programa definido pelo município de Ourém para assinalar as Jornadas Europeias do Património teve a duração de três dias com um conjunto alargado de actividades. Desde a disponibilização de entradas e visitas guiadas gratuitas ao museu municipal e ao castelo e Paço dos Condes, até à dinamização de um workshop intitulado “À Descoberta da Arqueologia”, a programação encerrou com uma comunicação por João Pedro Bernardes dedicada aos “Castelos” de Ourém.

João Pedro Bernardes é um ilustre oureense, docente na Universidade do Algarve e doutorado em arqueologia, tendo já participado e liderado projectos de investigação de âmbito nacional e internacional e cerca de uma centena de títulos publicados. No último dia do evento, apresentou no Auditório do Paço dos Condes a comunicação “Os castelos” de Ourém: de povoado Pré-histórico a Paço Condal”, que contemplou uma retrospectiva da evolução do Castelo de Ourém e do restante conjunto monumental, baseada nos estudos e achados arqueológicos identificados ao longo dos tempos. Desmistificando alguns mitos e reforçando a importância do património da Vila Medieval de Ourém, João Pedro Bernardes expôs e desconstruiu alguns dados históricos associados ao castelo e Paços dos Condes, numa sessão descontraída que contou com muito público e com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa.