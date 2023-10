Mais de mil pessoas participaram em mais uma edição da FestAzul em Santarém

A FestAzul manteve ambiente de divertimento de carácter solidário. A localização escolhida para a 9ºedição da festa foi o CNEMA em Santarém.

O grupo Asas pela Vida, fundado num evento da Liga Portuguesa Contra o Cancro, organizou no dia 30 de Setembro a 9º edição da FestAzul no CNEMA, em Santarém. A festa, que teve como propósito a angariação de fundos para a Associação A Farpa, contou com a presença, segundo dados da organização, de aproximadamente 1.100 pessoas.

A festa contou com música e animação para o público vestido a rigor com uma peça de vestuário de cor azul. Para além do divertimento da festa anual, celebrou-se os 25 anos da associação A Farpa.

A FestAzul têm verificado um aumento no valor de fundos acumulados em relação a anos anteriores. Promete “continuar a apoiar as várias associações do concelho de Santarém, redistribuindo o valor angariado por toda a comunidade de Santarém”. A festa realizada em Setembro do ano passado no Convento de São Francisco cujos fundos reverteram a favor do Lar dos Rapazes de Santarém angariou perto de 26 mil euros.