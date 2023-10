“O Batuque” interpretou “Alice no País das Maravilhas” em dia de aniversário

Os alunos de Introdução ao Teatro Musical da Academia de Artes “O Batuque”, de Marinhais, apresentaram a peça “Alice no País das Maravilhas” na comemoração dos nove anos da associação.

A turma de Introdução ao Teatro Musical da Academia de Artes “O Batuque”, de Marinhais, levou ao Mercado de Cultura, em Marinhais, a peça “Alice no País das Maravilhas”, um espectáculo que serviu para assinalar os nove anos da fundação da associação do concelho de Salvaterra de Magos. O espectáculo realizou-se no domingo, 8 de Outubro e contou com a presença de muita assistência, uma vez que as entradas foram gratuitas.

A Academia de Artes “O Batuque” começou por ser um atelier na junta de freguesia com o propósito de promover a cultura através da música e de chegar aos habitantes que não tinham possibilidades de pagar a uma escola para aprenderem a arte. O interesse da comunidade por outras áreas artísticas fez com que se fundasse uma associação, em Outubro de 2014, que actualmente tem um leque de mais de duas dezenas de actividades, nomeadamente dança, artes plásticas, canto, teatro, entre outras. A maior parte dos professores e membros da direcção da associação aprenderam tudo o que sabem na colectividade do concelho de Salvaterra de Magos.