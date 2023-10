Já há terrenos para Academia de Futebol de Santarém

Parceria entre a Câmara de Santarém e a Associação de Futebol de Santarém vai nascer numa área de sete hectares, já toda propriedade do município.

A Câmara de Santarém já tem na sua posse os terrenos necessários para implantar a Academia de Futebol nas proximidades do Complexo Aquático municipal, numa parceria com a Associação de Futebol de Santarém. A escritura de compra e venda da última parcela foi assinada no final de Setembro. A informação foi dada pelo presidente da autarquia em sessão da assembleia municipal, onde adiantou que o projecto já está concluído, faltando apenas o parecer de uma entidade para poderem lançar a empreitada.

Ricardo Gonçalves ressalvou que o projecto é para construir por etapas ao longo de 10 a 15 anos, sendo que a primeira fase tem financiamento garantido através da Associação de Futebol de Santarém. O objectivo é construir na chamada Quinta do Rolim “um projecto de referência a nível nacional”, afirmou o autarca social-democrata.

Recorde-se que a Câmara de Santarém assinou, em 10 de Fevereiro deste ano, um protocolo com a Associação de Futebol de Santarém (AFS) para a construção de uma Academia de Futebol, junto ao Complexo Aquático da cidade, num investimento previsto de 1.750.000 euros, O projecto inclui a construção de dois campos de futebol, um de onze e outro de nove/sete, balneários, bancadas, (descoberta e coberta), áreas de apoio (como posto médico, salas de reunião/formação, salas técnicas e de equipamentos), bar e zona de estacionamento, bem como a reabilitação do Pavilhão e do Complexo Desportivo Municipal para a prática de futsal.

O município de Santarém ficou com a responsabilidade de garantir a propriedade dos terrenos necessários ao projecto de construção, o seu financiamento, bem como o lançamento dos procedimentos indispensáveis ao licenciamento, construção e reabilitação. Já à AFS compete elaborar, apresentar e desenvolver os projectos de execução da Academia de Futebol de Santarém, com base no estudo prévio já apresentado ao município, e ainda a comparticipação financeira num montante global de 500 mil euros dividido em três fases: 100 mil euros no início da obra; 200 mil euros com 50% da execução financeira da obra; e 200 mil euros no final da execução física da obra.

Os equipamentos integrarão o património municipal, ficando a AFS responsável pela definição das “condições específicas para a prática e utilização desportiva”, por um período nunca inferior a 30 anos, renovável. O protocolo define que é reservado à AFS o espaço na Academia, por um período de 12 horas por semana, compreendido entre as 18h00 e as 23h00 e que, na necessidade de ocupação simultânea do espaço por outras entidades, a não existir entendimento, a AFS reserva-se no direito de preferência na utilização.