Nasceu uma nova colectividade desportiva em Alhandra

Na génese da Associação Desportiva de Alhandra está a escola de taekwondo, que vai para a sua terceira época.

O concelho de Vila Franca de Xira tem uma nova colectividade, a Associação Desportiva de Alhandra (ADA), fundada a 21 de Setembro de 2023 com o objectivo de centralizar e expandir as actividades desportivas da escola “Alhandra Taekwondo”, que agora vai iniciar a sua terceira época.

Os sócios fundadores da ADA são Ana Margarida Gomes, Catarina Simões, José Bernardo, Luís Simões, Olga Costa, Paulo Gaspar, Rodrigo Simões, Sandra Freire e Vasco Simões. Reuniram-se em assembleia-geral para eleger os primeiros órgãos sociais da associação e o evento marcou o início da vida da associação na comunidade desportiva local.

A escola “Alhandra Taekwondo” tem demonstrado o seu potencial com aproximadamente 50 praticantes, que abrangem uma faixa etária diversificada, dos cinco aos 50 anos. Na última época a escola conquistou seis troféus e 88 medalhas, destacando-se com campeões distritais e campeões e vice-campeões nacionais. Um dos atletas foi convocado para representar a selecção nacional no Europeu Poomsaes, na categoria sub-14 masculino, que se realizará na Áustria em Innsbruck de 23 a 26 de Novembro.

Além do taekwondo, a Associação Desportiva de Alhandra já oferece modalidades adicionais incluindo yoga e dança urbanas, com cerca de 30 praticantes. Os treinos dessas modalidades decorrem no salão dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, graças a um protocolo estabelecido entre as associações.

Em comunicado, a Associação Desportiva de Alhandra compromete-se a apoiar o desenvolvimento da actividade desportiva de forma sustentável com o foco principal a continuar a ser o investimento na formação de atletas e na obtenção de resultados de excelência nas competições oficiais, promovendo valores desportivos, de saúde e bem-estar para a comunidade.