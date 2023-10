Sete atletas Clube Trampolins de Salvaterra no mundial de trampolins

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Sete atletas do Clube Trampolins de Salvaterra de Magos vão representar Portugal no campeonato do mundo e competição mundial por grupos de idades. São eles, Lucas Santos – Ginasta Selecção Nacional Sénior e Ginasta Projecto Preparação Olímpica; Ingrid Maior – Ginasta Selecção Nacional Sénior e Ginasta Projecto Preparação Olímpica; Margarida Pinheiro – Ginasta Selecção Nacional Sénior e Ginasta Projecto Esperança Olímpica; Francisca Santos – Ginasta Selecção Nacional Sénior: Madalena Pinheiro – Ginasta Selecção Nacional Júnior; Pedro Santos – Ginasta Selecção Nacional 13-14; Santiago Moreira – Ginasta Selecção Nacional 11-12.