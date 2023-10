Chumbada proposta do PSD para incubadora de empresas em Abrantes

A proposta do vereador social-democrata não colheu simpatias entre a maioria socialista na Câmara de Abrantes, que só a aprovaria caso houvesse uma alteração ao texto. O presidente do município aproveitou para anunciar a criação de um conselho estratégico empresarial, o local indicado, considerou, para se debater a criação da incubadora proposta pelo PSD.

A proposta apresentada pelo vereador do PSD, Vítor Moura, para a criação de uma incubadora de empresas de base tradicional no concelho de Abrantes foi chumbada no dia 3 de Outubro, em reunião do executivo municipal, pelo Partido Socialista que, em maioria, governa a Câmara de Abrantes.

O documento, que contou com apenas dois votos favoráveis - o do próprio Vítor Moura e o do vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, - propunha que fossem tomadas medidas para a criação da incubadora destinada a apoiar empresas de sectores tradicionais, apontando o próximo ano como o período expectável para “o estudo de viabilidade e definição das linhas orientadoras”, com a instalação a acontecer até final de 2025. Recomendava-se ainda que fosse feita inscrição de verba já no próximo orçamento municipal.

Alertando para a perda de população naquele concelho, que registou uma “quebra de 12,7% entre 2011 e 2021, ou seja, seis vezes mais que a média nacional”, Vítor Moura sublinhou que o “emprego é o principal factor de fixação de pessoas” e que é nesse contexto que o PSD tem afirmado a “urgência de dotar Abrantes de mais e melhores zonas industriais”. Além disso, acrescentou, podem tirar partido das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e da disposição geográfica do concelho. A incubadora de empresas de base não tecnológica poderia ter, defendeu, impacto positivo, “no nascimento e sustentabilidade de pequenas empresas em área tradicional que só verão a luz do dia se houver algum apoio na fase de instalação nos primeiros anos de actividade”, afirmou.

A proposta colheu apenas a simpatia do vereador independente que a considerou “importante” para “estancar a hemorragia demográfica” e fomentar uma maior dinâmica industrial. Já o PS, pela voz do presidente do município, Manuel Valamatos, avisou logo que só votaria favoravelmente com a condição de se incluir no texto que a proposta iria ser avaliada em sede de primeira reunião do conselho estratégico e empresarial de Abrantes que, garantiu, está a ser criado no âmbito do Plano Estratégico Abrantes e deverá ficar operacional no primeiro trimestre de 2024.

Vítor Moura lamentou a posição dos socialistas e criticou o chumbo consecutivo de propostas apresentadas pelo PSD. “Os senhores têm sempre uma forma de reconhecer o mérito das nossas ideias mas jamais aprová-las; hoje é a confirmação”, disse.

Numa declaração de voto, o PS enumerou uma série de apoios municipais e prestados por outras associações e entidades aos empresários instalados no concelho e que importa, por isso, que “eventuais novos apoios” não se sobreponham a outros já existentes, mas que sejam articulados. Manuel Valamatos salientou ainda que existem “apoios estruturados a empresas de base não tecnológica” quer do município quer de instituições, incluindo no que respeita à sua instalação física. Por último, o autarca socialista deixou o compromisso de levar a proposta do PSD para ser analisada no conselho estratégico que há-de nascer.