Feira de Doçaria Tradicional regressa a Abrantes com iguarias de todo o país

Abrantes volta a receber a Feira Nacional de Doçaria Tradicional de 20 a 22 de Outubro com mais expositores de vários pontos do país e muitas actividades para toda a família.

De 20 a 22 de Outubro não vão faltar em Abrantes os mais variados doces e licores tradicionais de várias regiões do país, desde as tigeladas e compotas à famosa palha de Abrantes, mas também música, exposições, oficinas de doçaria, actividades desportivas e outras pensadas para os mais novos.

A Feira Nacional de Doçaria Tradicional está de volta para a XXI edição na Esplanada 1º de Maio e, este ano, vai contar com um maior número de expositores (35), dos quais 11 são de doçeiros do concelho e os restantes de âmbito nacional, mais precisamente de nove distritos e dos dois arquipélagos, detalhou o presidente do município, Manuel Valamatos, na última reunião do executivo camarário. O evento, acrescentou, vai contar também com sete novos participantes.

Além das iguarias que prometem adoçar paladares e seduzir até os menos gulosos, a programação inclui um concerto da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa - enquadrado nos 100 anos do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes - na sexta-feira, às 21h00; espectáculo musical de Rita Ribeiro, no sábado, às 21h30; e um concerto da Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo, no domingo, às 16h30.

Manuel Valamatos destacou ainda a “grande participação das escolas” do concelho nesta edição da Feira de Doçaria, enumerando que vão estar envolvidas 17 escolas do pré-escolar e 1º ciclo, num total de 85 turmas e 1.676 crianças. É depois da inauguração oficial, que acontece pelas 18h00 de 20 de Outubro, que toda a pequenada se pode divertir com o jogo Palhinhas e na exposição “Palhinhas - uma história da palha de Abrantes”, iguaria tradicional que vai ser confeccionada ao vivo nessa tarde.

O evento é organizado pela Câmara de Abrantes em parceria com a Tagus- Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior e representa um investimento de cerca de 70 mil euros.