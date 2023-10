Nova Geração quer recuperar feiras do Melão e do Cavalo em VFX

Provas gratuitas de melão, concursos para apurar os melhores exemplares e demonstrações da antiga descarga de melão à moda dos avieiros no cais de Vila Franca de Xira são algumas das tradições que a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) quer recuperar.

Numa proposta que vai ser discutida na próxima reunião de câmara, os autarcas querem saber por que motivo a realização das populares feiras do Melão e do Cavalo foram suspensas e pedem que o executivo municipal planeie a recuperação deste costume mantendo as raízes dos dois certames tradicionais.

No documento é lembrado que a Feira do Melão, realizada no Jardim Constantino Palha, preenchia todo um fim-de-semana, permitindo aos produtores da região mostrar os seus produtos e vendê-los a preços acessíveis. Entre 1981 e 2007 foram organizadas 26 edições da Feira do Melão, numa cidade onde a lezíria do Tejo tem uma superfície agrícola utilizada de 220 mil hectares e se produz 18% de todo o melão nacional. “A Feira do Melão, com uma composição típica e tradicional, contava com a actuação de diversos ranchos de folclore e cavaquinhos da terra, que compunham um cartaz repleto de diversidade e que sobretudo aproximava as populações de norte a sul do concelho”, lê-se na proposta.

Também a Feira do Cavalo era um dos certames típicos de Vila Franca de Xira, com a sua primeira edição em 1989 e suspensa em meados de 2007. Era um certame dedicado ao cavalo, em particular ao cavalo lusitano e tinha um forte apoio da Companhia das Lezírias, marcando a agenda local no primeiro fim-de-semana de Maio no Campo do Cevadeiro.