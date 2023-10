Falta de transportes à noite em Santarém

Relativamente à última notícia no V. Jornal sobre a falta de táxis para alguém que chega de noite a Santarém posso dar o meu contributo nessa matéria. Há uns anos quando trabalhava em Santarém, mas não morador, pretendi fazer um mestrado no instituto politécnico na vertente pós-laboral, mas do qual desisti após a primeira semana pelo simples facto de que não havia qualquer transporte entre o instituto e a estação da CP.

Para quem teria que apanhar o comboio depois das 23h00 deparava-se com falta de táxis e ausência de transportes públicos para regressar a casa. Pelo menos um meio de transporte para o último horário dos estudos! O que me leva a concluir que as instituições que poderiam resolver a situação (instituto e câmara municipal) não devem estar muito interessadas no assunto e no desenvolvimento pessoal de quem não usa o transporte pessoal no seu dia-a-dia ou fora dos horários diurnos.

Santarém é uma mera cidade diurna menor com algum movimento nas horas de ponta laborais, mas que adormece radicalmente após as 19h00, sem interesse nenhum para quem ainda tenha alguma iniciativa para mais!

João Ramos