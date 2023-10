Adélia Gominho deixa o PAN

Adélia Gominho deu a cara pelo partido Pessoas Animais Natureza no concelho de Vila Franca de Xira e colocou na agenda local temas pertinentes relacionados com o ambiente.

Adélia Gominho, cabeça-de-lista nas autárquicas de 2021 à Câmara de Vila Franca de Xira, anunciou a sua saída do Partido Pessoas Animais Natureza (PAN). “Há separações que, por tão ansiadas, nos deixam com um sentimento de euforia, liberdade e renascimento. Mas há outras, que por não as termos imaginado e por tudo termos feito para conseguir continuar, nos deixam tristes. Hoje é um desses dias. Eu e o PAN seguimos caminhos separados, renovando-se em mim a vontade de seguir os meus princípios - pelas pessoas, pelos animais e pela natureza. Sempre”, pode ler-se numa publicação pessoal nas redes sociais.

Adélia Gominho era um dos principais rostos do PAN em Vila Franca de Xira e foi eleita pelo partido para a assembleia municipal. A O MIRANTE disse que para já não querer comentar a sua saída do partido.