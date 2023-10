ASPA recebe apoio para obras no canil e gatil em Santarém

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um subsídio de cinco mil euros à ASPA – Associação Scalabitana de Proteção Animal para apoiar a realização de obras de beneficiação nas suas instalações. O vereador com o pelouro do Canil e Gatil Municipal, Nuno Russo, referiu na reunião do executivo de 9 de Outubro que a ASPA tem vindo a desenvolver um trabalho consistente e relevante na defesa dos direitos dos animais e nas melhorias das condições de vida dos que se encontram no seu canil, que é vizinho do Centro de Recursos Oficial de Animais de Santarém.

O apoio municipal agora aprovado ajudará ao pagamento das obras necessárias e obrigatórias nas instalações da ASPA, nomeadamente nas áreas de recobro, isolamento e quarentena de canídeos e felídeos.