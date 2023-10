Actividades de Enriquecimento Curricular dão que falar em Tomar

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, afirma que quer manter as AECs no Agrupamento Templários, mesmo que autarcas da oposição e comunidade escolar estejam contra a medida.

A implementação de Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) em horário escolar no Agrupamento Templários continua a ser tema de discussão nas reuniões de executivo. O Agrupamento Templários e alguns encarregados de educação, assim como o conselho pedagógico e geral, estão contra a medida, mas Hugo Cristóvão, presidente do município, diz que quer manter o modelo com as entidades locais para o desenvolvimento e igualdade de oportunidades das crianças.

O assunto voltou a ser debatido na última reunião de câmara, realizada a 2 de Outubro, depois do vereador Tiago Carrão (PSD) questionar o actual presidente sobre se irá procurar uma solução mais consensual. O vereador do PSD afirma que o presidente do município está a tentar impor a sua forma de ver e pensar e que poderia ter participado nas 11 reuniões de preparação de arranque do ano lectivo para tentar chegar a um consenso.

O presidente da Câmara de Tomar afirmou que a implementação das AEC envolve o princípio base de igualdade de oportunidades para todas as crianças. “As actividades curriculares são um direito”, vincou. Hugo Cristóvão revelou que há cerca de três anos o agrupamento pediu que fosse a câmara a gerir e coordenar as AEC, ao qual o município respondeu: “a partir do momento em que for o município a coordenar, os princípios são iguais para todos”, recordou o autarca. Mais tarde, continuou, o agrupamento quis reverter a situação porque “mexia com os horários”. “Independentemente das opiniões de cada um, temos de agir por princípio. Todas as crianças devem ter essa oportunidade porque é um direito consagrado na lei desde 2006.”, sublinhou. Hugo Cristóvão acrescentou ainda que a Expressão Físico Motora e a Expressão Artística fazem parte do currículo das crianças do primeiro ciclo no mínimo três horas semanais. “Seria interessante perguntar quando é que são dadas se não for nas AEC”, questionou.

O presidente da câmara concluiu esclarecendo que não consegue estar em todas as reuniões com as escolas, optando por não escolher umas em detrimento de outras.