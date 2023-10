Bloco de Esquerda faz campanha contra venda de habitação pública em Santarém

A concelhia bloquista de Santarém critica município pela venda a privados dos apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria.

O Bloco de Esquerda de Santarém lançou uma campanha onde critica a decisão da Câmara de Santarém de vender os apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), que em tempos alojaram oficiais e respectivas famílias.

“A iniciativa da concelhia bloquista é mais uma chamada de atenção para a crise da habitação, que é grave e tende a agudizar-se. Se antes se podia acusar PSD e PS de nada fazerem, depois da venda dos blocos habitacionais da ex-EPC, tornou-se evidente que os dois partidos que governam a autarquia escalabitana seguem absolutamente insensíveis aos problemas que atormentam as populações e as suas políticas são parte do problema”, afirma o Bloco de Esquerda em comunicado.

Os bloquistas consideram que “PSD, PS e Chega (que se absteve sobre a venda dos apartamentos) fazem de Santarém um concelho amigo dos lucros dos bancos e dos especuladores imobiliários”. E sublinham que, em Santarém, apenas 0,85% da habitação existente é pública e, portanto, passível de ser arrendada a preços acessíveis.

Com a alienação desse património a privados, acusa o BE, “a Câmara de Santarém está a condenar o futuro dos jovens, da população carenciada e até das pessoas empregadas, cujos salários são cada vez mais escassos, face aos aumentos sucessivos do custo de vida”.

O Bloco de Esquerda anunciou ainda que vai propor, na próxima sessão da Assembleia Municipal de Santarém, um plano plurianual de investimento de, pelo menos, 3 milhões de euros anuais, para requalificação de imóveis públicos, construção de habitações em terrenos camarários, compra de terrenos para construção e regulamentação de reserva pública de casas em novas construções privadas.