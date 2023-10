Burlão faz-se passar por veterinário municipal em Santarém

Alguém anda a fazer-se passar por veterinário municipal de Santarém e a pedir dinheiro a donos de animais de estimação desaparecidos, por supostas intervenções cirúrgicas feitas no canil e gatil municipal. O burlão está atento a publicações nas redes sociais sobre animais desaparecidos para entrar em contacto com os donos. Diz ser veterinário e pede um valor, a transferir via MBWay, por intervenções cirúrgicas supostamente realizadas no canil municipal e devolução de animais que na realidade nunca foram encontrados e não estão à guarda do canil municipal.

O alerta foi deixado na reunião de câmara de 9 de Outubro pelo vereador Nuno Russo, que referiu tratar-se de um esquema de burla, apelando a quem for abordado pelo burlão que contacte o município e as autoridades policiais. O autarca, que tem o pelouro do canil e gatil, deixou claro que não são efectuadas intervenções cirúrgicas a animais desaparecidos e muito menos que tenham dono identificado. Nuno Russo disse ter sido alertado para essa situação por pessoas que se têm deslocado ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS).