Equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo continua a crescer

Instituição que abrange toda a região do Médio Tejo recebeu mais quatro profissionais de saúde, duas médicas e duas enfermeiras.

A equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo continua a crescer. Quatro novos profissionais de saúde reforçam a prestação de cuidados de saúde aos utentes; duas médicas, na área de Imunolergologia e Pneumologia, e duas enfermeiras para o Serviço de Pediatria e para o Serviço de Bloco Operatório.

A sessão de acolhimento dos novos profissionais foi realizada por Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração, Piedade Pinto, enfermeira directora, e Carlos Lousada, director clínico. Durante a sessão de acolhimento foram apresentadas as três unidades que compõem o CHMT e promovida uma reflexão sobre os valores da instituição, a sua missão, valores e linhas estratégicas/orientadoras.

Casimiro Ramos destacou a oferta diferenciada na prestação de cuidados, o aumento do prestígio, o reforço da imagem do CHMT junto da população e a principal missão: “A nossa principal missão é salvar vidas e diminuir o sofrimento dos nossos utentes; queremos que a população que servimos recorra a nós porque reconhece a qualidade dos serviços de saúde que são prestados no CHMT”. A importância da proximidade com os utentes também foi destacada por Piedade Pinto: “cada utente a quem prestamos cuidados é como se fosse um familiar nosso, a humanização conjugada com cuidados de excelência é tudo o que pretendemos que seja a nossa actuação enquanto profissionais de saúde”, disse.