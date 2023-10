Exposição no Hospital de Tomar explica e combate preconceitos da Ostomia

Ostomia consiste na abertura de um orifício que é feito cirurgicamente na parede abdominal que permite que a urina ou as fezes saiam do corpo. Exposição no Hospital de Tomar conta os testemunhos de pessoas com ostomia para reduzir os preconceitos.

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Pessoa com Ostomia, 6 de Outubro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo inaugurou uma exposição itinerante e interactiva sobre o tema. “OSTOBER.org” vai estar patente até ao próximo dia 20 de Outubro no Hospital de Tomar. Através da exposição, estomaterapeutas e cuidadores informais partilham testemunhos através de vídeo que está acessível por realidade aumentada junto das fotografias. O trabalho de fotografia tem a assinatura do fotógrafo Ricardo Pereira da Silva.

Uma ostomia consiste na abertura de um orifício que é feito cirurgicamente na parede abdominal que permite que a urina ou as fezes saiam do corpo por vias alternativas às normais. O estoma é um orifício criado cirurgicamente para ligar um órgão interno oco à superfície da pele. No estoma será, então, adaptado um saco removível e descartável que recolhe a urina ou as fezes, consoante o caso.

O movimento OSTOBER surgiu de uma junção das palavras ostomia e Outubro. Criado pela Convatec, em parceria com Associação Nacional de Ostomizados, tem como objectivo informar sobre a ostomia e reduzir os preconceitos e percepções negativas relativamente a quem vive com esta condição. Através desta exposição interativa é contada a história de oito pessoas com ostomia.