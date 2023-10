Fórum em Constância alertou para efeitos de comportamentos sedentários nos jovens

Iniciativa esteve inserida no Congresso do Desporto do Médio Tejo, a decorrer nos dias 27 e 28 de Outubro. Especialistas debateram no Cineteatro de Constância, o sedentarismo dos jovens, a importância do desporto escolar, entre outros temas.

O Cineteatro Municipal de Constância recebeu o segundo fórum no âmbito do Congresso do Desporto, que se realiza nos dias 27 e 28 de Outubro. Com a temática “saúde e bem-estar”, Sérgio Damásio, no papel de moderador, recebeu os oradores Carlos Silvério, Telmo Costa e Jorge Heleno para falar sobre a importância do desporto e da actividade física no dia-a-dia como importante factor de prevenção da ocorrência de problemas de saúde físicos e mentais.

Jorge Heleno começou por falar da importância de combater o sedentarismo, bastando por vezes alguns movimentos para exercitar os músculos que trazem muitas vantagens para a saúde e bem-estar físico e emocional. Jorge Heleno falou ainda sobre o tema do dopping, alertando para o facto de cerca de 20% dos medicamentos disponíveis em farmácias conterem substâncias consideradas ilegais para utilização de desportistas.

Carlos Silvério, empresário na área do desporto aventura, falou sobre a importância que o desporto tem para o bem-estar da sociedade como um todo, salientando que deve ser uma prática realizada com prazer. Carlos Silvério alertou ainda para os efeitos negativos das tecnologias, principalmente nos mais jovens, que perdem o contacto com a natureza, acrescentando que isso tem um impacto negativo, por exemplo, no desenvolvimento da cooperação e do trabalho em equipa.

Telmo Costa partilhou, no seu discurso, as diferentes experiências vividas na área do treino de alto rendimento e do futebol, com passagens em clubes nacionais e no estrangeiro. Quanto ao papel das federações e escolas no incentivo da prática de desporto, os três oradores concordam que devia ser feito um esforço para as entidades se aproximarem da comunidade escolar.