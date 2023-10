Hasta pública para concessionar cafetaria do Jardim da República em Santarém

A Câmara de Santarém vai realizar uma hasta pública para concessionar a exploração da cafetaria e esplanada no Jardim da República, pelo prazo de sete anos (84 meses). A actual concessão termina durante o mês de Novembro. A hasta pública está agendada para dia 19 de Outubro, às 10h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O valor base de licitação é de 900 euros mensais.

Segundo informa o município, após a abertura de propostas, o direito de exploração da cafetaria é adjudicado provisoriamente ao interessado que apresente a proposta mais vantajosa, segundo os critérios constantes no programa do procedimento. As propostas devem ser entregues até às 16h30 do dia 17 de Outubro na Divisão de Finanças, no Município de Santarém.

O Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos está disponível para consulta, na Divisão de Finanças – Secção de Património, na Casa de Portugal e de Camões, todos os dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, até à data e hora limite da entrega das propostas, bem como na página do Município: https://tinyurl.com/xusesfrr.