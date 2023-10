Manifestação em Samora Correia por habitação para todos

Movimento Porta a Porta juntou-se ao protesto nacional e exige do governo soluções para travar o aumento das rendas e o valor exorbitante das casas.

O Movimento Porta a Porta do concelho de Benavente juntou-se ao protesto a nível nacional pelo direito à habitação para todos. Dia 30 de Setembro os activistas marcaram a sua posição em Samora Correia onde montaram tendas para alertar para a falta de casas a preços acessíveis. “É um flagelo o elevado preço das rendas mais o brutal aumento das prestações do crédito à habitação, devido ao aumentos das taxas de juro impostas pelo Banco Central Europeu. As medidas do governo só empurraram o problema com a barriga”, disse a O MIRANTE o porta-voz do movimento, Paulo Gomes.

No dia 13 de Outubro vai decorrer uma reunião pública no salão nobre da Junta de Freguesia de Samora Correia sobre os problemas habitacionais.