Oposição na Chamusca diz que jovens do concelho não têm espaço para exercer cidadania

O presidente da Câmara da Chamusca diz estar a sentir falta de empenho e interesse dos jovens do concelho na “causa pública”. A afirmação surgiu depois de ser novamente questionado sobre as razões por ainda não existir um Conselho Municipal da Juventude.

João Santos, eleito na Assembleia Municipal da Chamusca pela coligação “Chamusca concelho com futuro” (PSD/CDS), voltou a trazer para cima da mesa o facto dos responsáveis autárquicos estarem há vários anos para criar um Conselho Municipal da Juventude. Na última reunião de autarcas, o deputado considerou inaceitável que continuem a existir pontos na ordem de trabalho dedicados aos jovens, embora nada se faça para criar uma estrutura onde possam ser discutidos os problemas que os afectam, assim como encontrar soluções para os mesmos. “Continuamos sem um Conselho Municipal da Juventude. Tomamos medidas para os jovens, mas parace que não interessa ouvir o que eles querem ou os seus anseios. Continuamos a aprovar medidas lançadas avulso sabe-se lá porquê”, lamentou.

Paulo Queimado, presidente do município, respondeu ao autarca social-democrata afirmando que “há uma grande dificuldade em implementar” estas estruturas “por causa da falta de participação de jovens que não estejam directamente relacionados com as juventudes partidárias”. Paulo Queimado foi mais longe e disse mesmo que “há pouca participação dos jovens no tecido associativo do concelho”, acrescentando que tem “sentido falta de empenho e de interesse pela causa pública dos jovens”.

Recorde-se que este assunto não é novidade nas sessões de assembleia municipal. Numa sessão passada, João Santos considerou essencial “dar voz aos jovens e incentivá-los a participar na vida política e social do concelho”. Nessa altura Paulo Queimado também foi parco em palavras, afirmando apenas que a implementação deste conselho exige um trabalho de preparação moroso.

Os conselhos municipais da juventude são órgãos criados com o objectivo de implementar medidas que motivem a população mais jovem a exercer os seus direitos de cidadania e fazer um levantamento de necessidades que a mesma quer ver concretizadas.