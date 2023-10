Seminário sobre Esclerose Múltipla para melhorar prestação de cuidados

Centro Hospitalar do Médio Tejo organizou um seminário com o objectivo de melhorar cuidados de saúde no tratamento de doentes com Esclerose Múltipla.

O aumento expressivo do número de pessoas com Esclerose Múltipla, e numa perspectiva da melhoria da qualidade dos cuidados e partilha de conhecimentos, o Hospital de Dia do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) dinamizou um seminário para discutir sobre a temática. Foram abordadas a História Natural da doença, o cuidar em Hospital de Dia e o Circuito do medicamento, alimentação na Esclerose Múltipla, Saúde Mental e as alterações urológicas inerentes à patologia.

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica, autoimune, inflamatória e degenerativa, que afecta o Sistema Nervoso Central. Mais comum no jovem adulto, surge habitualmente na terceira década de vida, com o dobro da frequência no género feminino. A maioria dos casos é diagnosticada entre os 20 e os 50 anos, mas pode afetar pessoas com idades entre os dois e os 75 anos.

O seminário teve como premissa a pessoa na sua dimensão global e o contexto do seu processo saúde/doença. O Hospital de Dia do CHMT visa dar uma resposta robusta à sua população, sendo que um dos focos da instituição é investir na promoção da educação para a saúde abrindo as portas do CHMT, através da formação intra e inter contextos.