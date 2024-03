João Pereira vence Corrida das Lezírias em tempo recorde

João Pereira, triatleta formado no Alhandra Sporting Clube, bateu o recorde da prova dos 15,5 quilómetros da Corrida das Lezírias, em Vila Franca de Xira, na manhã de domingo, 3 de Março. Ana Monteiro, natural da Póvoa de Santa Iria, foi a primeira mulher a cruzar a meta.

O triatleta João Pereira, formado no Alhandra Sporting Club que veste há vários anos a camisola do Sport Lisboa e Benfica, voltou a vencer os 15,5 quilómetros da Corrida das Lezírias, em Vila Franca de Xira, à semelhança de 2022, batendo o recorde de Diogo Ramalheira (51:09), com 48:48. Quatro minutos depois chegou João Pinto e pouco depois Victor Cerqueira que completou o pódio dos três primeiros.

A atleta de marcha Ana Monteiro, natural da Póvoa de Santa Iria, foi a primeira mulher a cruzar a meta. Os troféus foram entregues pelos vereadores João Pedro Baião, Marina Tiago, Arlindo Dias, e ainda por Rosa Mota, campeã olímpica e mundial da maratona. Participaram na iniciativa, que se realizou no domingo, 3 de Março, cerca de 2.500 pessoas.

Em paralelo decorreu uma mini-corrida de cinco quilómetros e corridinhas de 400 e 800 metros. A prova principal, em asfalto, calçada e terra batida, incluiu a travessia da Ponte Marechal Carmona e a partida foi dada junto ao Parque Urbano do Cevadeiro num ambiente de algum nervosismo e entusiasmo por parte dos participantes, que antes da corrida realizaram exercícios de aquecimento.

O vencedor João Pereira, no final da prova, falou à organização de um percurso escorregadio e muito dificultado pelo vento demonstrando vontade de bater um novo recorde nas próximas edições. Ana Monteiro, atleta do Grupo Desportivo do Estreito, que se sagrou no mês passado vice-campeã nacional de 3000 metros marcha em pista coberta na categoria sénior feminino, participou pela primeira vez na corrida com o objectivo de apurar a forma nos 10 quilómetros marcha, partilhando da mesma opinião de João Pereira.