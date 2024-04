Associação Identidade e Memória comemora 25 de Abril com peça de teatro e outras actividades

Peça de teatro "Salgueiro Maia... Ele ia de Santarém a caminho de Lisboa" vai estrear no dia 4 de Maio, no Teatro Sá da Bandeira, e no dia seguinte haverá outra sessão no Vale de Santarém, na Sociedade Recreativa Operária.

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a Associação Cultural Vale de Santarém - Identidade e Memória, vai realizar sessões sobre várias temáticas. “O Vale de Santarém antes e depois d'Abril” é uma sessão pública, com orador convidado e participação de autarcas que tiveram funções de presidentes de junta e outras. “A Mulher no Vale de Santarém, antes e depois d'Abril”, é uma sessão pública, com orador convidado e mulheres da vila. “O associativismo no Vale de Santarém, antes e depois d'Abril” também vai ter oradores convidados e a participação de membros directivos e outros, de associações locais e convidadas. Vai também decorrer uma peça de teatro, com o título "Salgueiro Maia... Ele ia de Santarém a caminho de Lisboa".

A peça de teatro vai ter estreia no dia 4 de Maio, às 21h00, no Teatro Sá da Bandeira, e no dia seguinte haverá outra sessão no Vale de Santarém, na Sociedade Recreativa Operária, também às 21h00. Com texto e encenação de José Ramos, a peça resulta da parceria entre a Associação Cultural Vale de Santarém - Identidade e Memória, o Circulo Cultural Sacalabitano e o Veto Teatro Oficina, envolvendo mais de trinta elementos, entre actores, técnicos e cantores. Para o espectáculo temos também contribuiu o Rancho Folclórico do Vale de Santarém, com um grupo de dança, e o Conjunto Musical João Madeira + 4.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. Além dos dois primeiros espectáculos, serão realizados mais cinco, em datas a anunciar, nas vilas do concelho, em Alcanede, Alcanhões, Amiais de Baixo, Pernes e Tremez.