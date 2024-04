Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes em seis concelhos ribatejanos

Doze comitivas internacionais vão trazer as danças e cantares dos seus países aos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos.

Está de regresso ao Ribatejo o Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA) que decorre de 24 de Abril a 1 de Maio.

O certame começou em Coruche com a Festa das Nações “O Mundo Aqui Tão Perto – União dos Povos”, na noite de 24 de Abril, no Pavilhão Multiusos. Organizada pela associação FIFCA Portugal, o evento envolve 12 comitivas internacionais distribuídas pelos seis municípios parceiros do evento: Coruche (Argentina e Eslováquia), Almeirim (Polónia, França e Índia), Alpiarça (Paraguai), Benavente (Brasil e Moçambique), Chamusca (Espanha e México) e Salvaterra de Magos (Grécia e Turquia).

A 26 de Abril a agenda prevê workshops e visitas a escolas e instituições locais, estando guardados os momentos altos para a tarde e a noite, com a sessão solene de boas-vindas no salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim, a saudação às bandeiras nacionais e a cerimónia protocolar de abertura oficial do evento. Segue-se, às 21h30, a abertura da Gala das Nações no Cineteatro de Almeirim, onde serão apresentadas todas as comitivas.

Dia 28 de Abril o Parque do Sorraia, em Coruche, vai ser palco da Gala das Nações, às 16h00, com a participação do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e das comitivas de Argentina, Brasil, México, Grécia, Índia e Eslováquia. O programa prevê a realização das Galas das Nações também em Alpiarça e Salvaterra de Magos a 27 e 28 de Abril. Para 1 de Maio está agendada a gala de encerramento na Arena de Almeirim ou, caso não se verifiquem condições climatéricas adequadas, no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo.