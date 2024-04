Gala do Foral de Samora Correia distinguiu personalidades

Sónia Lapa, José Ferreira e Casa Amalui receberam medalha do Foral de Samora Correia em noite de gala.

Sónia Lapa, José Ferreira Pereira e Casa Amalui receberam este ano a medalha do Foral de Samora Correia. As homenagens decorreram durante o espectáculo da Gala do Foral que decorreu a 13 de Abril no Centro Cultural de Samora Correia. A actriz Sónia Lapa escolheu Samora Correia para viver há 33 anos e foi reconhecida com a medalha do Foral pelo seu trabalho enquanto encenadora, artista plástica e coreógrafa, mas também pelas suas características pessoais.

Outra medalha foi atribuída a José Ferreira Pereira, um homem da terra, sempre disponível para ajudar, sem holofotes, mas com uma acção valiosa nas realizações festivas da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS). A Casa Amalui, agora residencial, mas que em tempos foi uma galeria comercial importante com várias lojas, no Porto Alto, também foi distinguida. A Gala do Foral realiza-se há 25 anos e mais uma vez teve casa cheia. A noite foi abrilhantada com as actuações musicais, teatro e dança de Xana Carvalho, Ricardo Velho, Irmãos Matos Andrade Academy Dance Vanessa Silva , Atenugisc, Sabor Flamenco Revisteiros, Filipe Gaspar e Nicole Damião. A organização da gala anual é da Junta de Freguesia de Samora Correia com produção da Associação Teatral Revisteiros.