Casa do Benfica da Golegã conquista distrital de futsal

A equipa sénior masculina da Casa do Benfica da Golegã conquistou o título da 1ª divisão distrital de futsal ao vencer em casa a equipa da ACR Carvalhos de Figueiredo no dia 20 de Abril, por 3-0. O pavilhão gimnodesportivo da Golegã, onde se disputou a partida, encheu-se de adeptos da equipa da casa que celebraram o feito da equipa. A duas jornadas no final do campeonato a Casa do Benfica da Golegã continua invicta e só com vitórias, somando 36 pontos em 12 jogos.