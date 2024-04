Cátia Mendes é campeã nacional de corrida em montanha

A atleta do Thomar Athletics Cátia Mendes venceu a prova principal feminina do Campeonato Nacional de Corrida em Montanha. A atleta conseguiu ser campeã nacional na prova que decorreu em Cinfães. Na mesma competição, mas na vertente masculina, o atleta júnior do clube tomarense, Tiago Homem, ficou na terceira posição.