Inscrições abertas para 24 horas de BTT em Coruche

Estão abertas até 9 de Junho as inscrições para as 24H BTT que se realizam em Coruche nos dias 15 e 16 de Junho. A competição nacional é organizada pela Câmara de Coruche em parceria com a Associação Strix Bike Team. A prova desafia participantes a solo (Mountain Bike, Single Speed e Gravel) ou em equipas masculinas, femininas ou mistas de dois, quatro ou seis elementos, a percorrerem ao longo de 24 horas um circuito de aproximadamente 10 quilómetros por volta.

A prova passa pelas paisagens da lezíria e da charneca ribatejanas, rio Sorraia, Praia Fluvial do Sorraia e centro histórico da vila de Coruche. O prémio é de cinco mil euros para o total das categorias. A prova tem início às 13h00 de 15 de Junho, termina à mesma hora do dia seguinte e promete muita adrenalina.