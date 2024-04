João Vale em segundo no Campeonato da Europa de Quadcross em Alqueidão

Alqueidão, no concelho de Torres Novas, recebeu o Campeonato Mundial de Sidecarcross e o Campeonato da Europa de Quadcross. João Vale foi o único português a ocupar um lugar no pódio na modalidade de Quadcross.

O português João Vale alcançou o segundo lugar do pódio na primeira ronda do Campeonato da Europa de Quadcross que decorreu a 20 e 21 de Abril em Alqueidão, concelho de Torres Novas. A vitória foi para o italiano Patrick Turrini e em terceiro lugar ficou Harry Walker.

No Campeonato Mundial de Sidecarcross, que se realizou simultaneamente, venceu a equipa vinda da Letónia, Daniels e Bruno Lielbardis, com sete pontos diferenciais. A equipa belga Marvin Vanluchene e Glenn Janssens ocupou o segundo lugar, seguindo-se os Britânicos Brett Wilkinson e Joe Millard em terceiro lugar. A prova foi organizada pela Sociedade Recreativa Alqueidoense, com o apoio da Junta de Pedrogão, da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e da Federação Nacional de Motociclismo (FMP). O evento levou milhares de pessoas à aldeia.