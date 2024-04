Karate Aveiras de Cima com muitos pódios no campeonato regional

Os jovens atletas do Karate Aveiras de Cima conquistaram cinco títulos e ainda mais seis lugares de pódio no campeonato regional da FNKP - Federação Nacional de Karate Portugal, onde os praticantes garantem acesso ao campeonato nacional. Na prova de Kata, Santiago Torres sagrou-se campeão regional em infantis masculinos e Lara Lucas em iniciados femininos. Alícia Sandoval foi vice-campeã regional em iniciados femininos e Rodrigo Rodrigues alcançou o 3º lugar em iniciados masculinos. Em Kumite, Lara Lucas voltou a ser campeã regional em iniciados femininos -30kg, Beatriz Santos venceu em iniciados femininos -37kg e Rodrigo Rodrigues conquistou o título em iniciados masculinos - 30kg. Alícia Sandoval foi vice-campeã em iniciados femininos -44 kg, Melissa Ortet em juvenis femininos -40kg, Ester Gomes em iniciados femininos -54kg e João Paulo em juvenis masculinos -55 kg ficaram em terceiro nas respectivas provas. Participaram ainda os praticantes Carmo Santos, Francisco Pereira (7º lugar em Kata) e Rafael Isidoro (7º lugar em Kata e Kumite), com os dois últimos a garantirem o apuramento para o campeonato nacional.