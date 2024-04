Ninguém desarma no topo da 1ª distrital de Santarém

Continua ao rubro a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém com os quatro da frente separados por apenas três pontos quando faltam três jornadas para o final da competição. Na 27ª jornada todos venceram e CD Fátima e Abrantes e Benfica continuam igualados no topo com 62 pontos, seguidos do Ferreira do Zêzere com 61 e do Fazendense com 59.

Resultados completos da jornada 27: Atl. Ouriense 0-3 Fazendense; Salvaterrense 0-1 Ferreira do Zêzere; Mação 3-1 ADRC Vasco Gama; Moçarriense 2-4 Abrantes e Benfica; Coruchense 3-1 Samora Correia; CD Fátima 4-0 Alcanenense; CD Torres Novas 2-3 GD Forense; Amiense 1-1 SL Cartaxo.