Patinagem de Santarém com vários títulos distritais

O HCS - Hóquei Clube de Santarém participou com sete atletas na especialidade de patinagem livre no Distrital de Patinagem Livre e Solo Dance 2024 e uma na especialidade de solo dance. Em patinagem livre Maria do Céu Fernandes em infantis, Dinis Azinheira Ricardo no escalão de iniciados e Filipe Correia em seniores sagraram-se campeões distritais. Em solo dance Maria do Céu Fernandes repetiu a vitória no escalão de infantis.

Na classificação por equipas o HCS ficou em 4° lugar em patinagem livre e em 1º lugar em solo dance. A competição foi organizada pela Associação de Patinagem do Ribatejo em colaboração com o Clube Estrela Verde de Constância.