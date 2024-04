Torneio de Natação do Sorraia a 5 de Maio

A 15ª edição do Torneio de Natação do Sorraia vai realizar-se nas Piscinas Municipais de Coruche a 5 de Maio. Esta é uma organização da câmara municipal com a Búzios Coruche - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche e a Associação de Natação do Distrito de Santarém. O início do torneio está marcado para as 09h30 e haverá uma jornada com duas sessões (eliminatórias e finais, às 09h30 e às 16h00, respectivamente), disputando-se nas categorias masculinas e femininas de infantil B, infantil A, juvenil (A+B) e absoluto (júnior e sénior). As inscrições, filiações, confirmações e alterações/substituições devem dar entrada na sede da Associação de Natação do Distrito de Santarém através do email ands@ands.pt até 26 de Abril.