Triatlo do Alhandra Sporting Club conquista pódios em Quarteira

A equipa feminina de triatlo do Alhandra Sporting Club (ASC) conquistou o segundo lugar por equipas na Taça de Portugal de Triatlo, realizada em Quarteira. A equipa também conquistou outros pódios em vários escalões, a saber: Inês Sousa e Sofia Corrêa foram primeira e segunda classificada em juniores; Ana Filipa Ferreira foi segunda classificada no escalão de 30/34 anos e Ana Filipa Sampaio conquistou o primeiro lugar no escalão de 35/39 anos. Os triatletas do ASC Rodrigo Pissarra, Duarte Fernandes, Matilde Tomás e Maria do Carmo Vitorino, representaram a selecção nacional na Taça de Europa de Juniores, disputada na mesma ocasião, tendo Rodrigo Pissarra sido o melhor classificado com um 15º lugar.