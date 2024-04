Vitória de Santarém com três convocados para estágio da selecção sub-13 de futsal

Tomás Fernando, Santiago Filipe e Francisco Coelho, do Vitória de Santarém, foram convocados para o estágio de preparação da selecção nacional sub-13 de futsal que decorreu de 19 a 21 de Abril no Luso. Segundo um comunicado do clube, para o atleta Tomás Fernando a convocatória foi uma repetição da que já tinha recebido na época anterior. Para Santiago Filipe e Francisco Coelho a chamada ao estágio representou uma estreia.

O Vitória Clube de Santarém é, depois do SL Benfica, um dos emblemas mais representados na convocatória nacional a par do Sporting CP e da Juventude SC. Na actual época desportiva já foram convocados seis atletas do Vitória para as várias selecções nacionais. Recentemente Maria Ferreira, de apenas 13 anos, esteve no estágio de preparação da selecção nacional sub-15 de futsal feminino. Nas suas redes sociais o clube escalabitano salienta o papel dos vários envolvidos como familiares, colegas de equipa e técnicos no crescimento dos jovens enquanto atletas.