Zona Alta com prestação positiva no Campeonato Distrital de Patinagem

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, participou no Campeonato Distrital do Ribatejo de Patinagem Artística, que decorreu em Constância. No escalão de iniciadas a patinadora Catarina Matos alcançou o 4.º lugar e Leonor Pinto o 6.º lugar. Em cadetes, Carolina Julião conseguiu o 6.º lugar. Duas das atletas foram apuradas para o 5.º Open de acesso ao Campeonato Nacional ou Torneio Nacional.