A boa vontade da população é a força dos Quarentões de Pontével

Quem completa 40 anos e é de Pontével sabe que nesse ano tem o dever de organizar as Festas em Honra de Nossa Senhora do Desterro. A dinâmica funciona desde 1958 e este ano o testemunho foi passado a 25 quarentões, que vão desde um motorista de pesados a um designer. Todos os meses tentam ter actividades para angariar verba para a organização das festas e as associações são as próprias a recorrer ao grupo para almoços e jantares. O Festival do Bacalhau, a 7 de Abril, foi o último evento.

A presidente da comissão, Daniela Campino, que também pertence à Casa do Povo de Pontével, afirma que “o que custa mais nem são os cinco dias de festa”, mas o tempo que têm de abdicar da vida pessoal durante um ano para angariar dinheiro. “Os filhos e as famílias sentem isso na pele”, revela, apesar de reconhecer que no final o esforço é recompensador. Outra fonte de rendimento é a venda de caspiadas, bolo tradicional de Pontével em forma de couve e marca registada desde 2011. Semanalmente são produzidas cerca de 270 que são vendidas em estabelecimentos dentro e fora da freguesia. A massa é feita na sede dos quarentões e os bolos, à base de pão, são cozidos nos fornos de um padeiro local, sendo outra das necessidades dos Quarentões a melhoria da cozinha da sede, comprada pelos Quarentões 2019.

Para Maio, os Quarentões vão organizar o Festival da Gastronomia, a Caminhada Rota das Quintas que já tem data marcada para dia 26 e realizam o primeiro peditório no fim-de-semana de 11 e 12. No primeiro fim-de-semana de Junho voltam a confeccionar o arroz doce, à semelhança de Março.