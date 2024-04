Associação de Municípios Portugueses do Vinho passa a ter sede em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, passa a acolher a sede nacional da AMPV, em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Santarém.

A nova sede nacional da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) vai ficar situada na Casa do Campino, em Santarém, num espaço cedido pela Câmara Municipal de Santarém. As instalações, constituídas por um gabinete, sala de reuniões e átrio, são inauguradas na tarde de 30 de Abril, após uma reunião extraordinária da assembleia intermunicipal da AMPV para eleição da Cidade do Vinho 2025 e admissão de mais 20 novos municípios. Nessa mesma data realiza-se o jantar de celebração do 17º aniversário da AMPV e serão ainda entregues os Prémios Prestígio e placas de adesão a novos municípios associados. A sede da AMPV funcionou até agora localizada no Mercado Municipal do Cartaxo.

“Temos neste momento cerca de 140 municípios associados e somos a segunda maior associação de municípios de Portugal, a seguir à própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. Estamos confiantes de que brevemente conseguiremos atingir o nosso objectivo de termos nesta nossa rede de trabalho 50% do total dos municípios portugueses”, diz o presidente da associação, Luís Encarnação, citado em nota de imprensa.

O secretário-geral da AMPV, José Arruda, faz um balanço muito positivo do percurso da organização. “O vinho, o enoturismo e a gastronomia são áreas estratégicas para o nosso país, por isso, temos agregado os municípios para, em conjunto, desenvolvermos projectos e acções que valorizem e promovam todo o potencial endógeno dos territórios”, diz o responsável.

Os Prémios Prestígio AMPV distinguem este anos as seguintes entidades e personalidades: Leonor Freitas (Prémio Personalidade do Ano), CNOIV - Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, no âmbito dos 100 anos da OIV (Prémio Entidade do Ano), Museu do Pico (Prémio Museu do Vinho), e Essência do Vinho (Prémio Enoturismo).

Entre os principais projectos da associação estão a eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal (anteriormente designada de Rainha das Vindimas de Portugal), o Concurso enológico Cidades do Vinho, o Festival Nacional da Canção Rural, a atribuição do título Cidade do Vinho ou a Rede das Freguesias Vinhateiras, Olivícolas e Corticeiras.